BABASINA AİT ÇEK YAPRAĞINI SİRKAT ETTİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da babasına ait çek yaprağını sirkat ederek sahteleyen ve konu sahtelenmiş çekle beyaz eşya satın alan zanlı Haluk Dökmecioğlu, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da babasına ait 1 adet çek yaprağını sirkat ederek sahteleyen ve konu çek yaprağı ile 7 parça beyaz eşya alan zanlı Haluk Dökmecioğluhakkındaki soruşturma devam ediyor. Abisinin şikayeti üzerine 21 Kasım 2019 tarihinde tutuklanan zanlı Dökmecioğlu, “Sirkat”, “Çek sahteleme”, “Sahtelenmiş çeki tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Dökmecioğlu’nun tutukluluk süresi 3 gün daha uzatıldı.

Aldığı beyaz eşyaları sattı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, zanlı Haluk Dökmecioğlu’nun, 15 Temmuz 2019 tarihinde babası Nejdet Dökmecioğlu’nun çek hesabına ait 1 adet çek yaprağını sirkat ettikten sonra konu çek yaprağı üzerini yetkisi olmadığı halde imzalayıp meblağ yerine 23 bin 450 TL yazarak sahtelediğini açıkladı. Zanlı Dökmeci’nin sahtelediği çeki Mağusa’da faaliyet gösteren “Gülfa” isimli iş yerine vererek tedavüle sürdüğünü belirten Kol, zanlının konu iş yerinden 2 adet kilima, 2 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet su sebili alarak sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı. Kol, olayın 21 Kasım 2019 tarihinde polisin bilgisine getirildiğini söyleyerek, zanlının aynı gün tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak itiraf niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini belirtti. Kol, zanlı Dökmecioğlu’nun 22 Kasım 2019 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, bu süre içerisinde zanlının konu beyaz eşyaları Mağusa’da bir kişiye 18 bin 500 TL’ye sattığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Kol, zanlının tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Haluk Dökmecioğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.