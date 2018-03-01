BABASINA KIZDI EVİNİ YAKTI

Gazimağusa’da, evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle babasına ait evi kundaklayan kişi tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da önceki gün öğle saatlerinde A.M.(K-22), evin tamir masraflarını üstlenmediği gerekçesiyle, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde “tepe” diye bilinen mevkide bulunan babasına ait ikametgahı ateşe verdi.

Yangın sonucu ev kısmen hasar görürken, yangın itfaiye tarafından söndürüldü, söz konusu şahıs tutuklandı.