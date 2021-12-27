Babasını koronavirüsten kaybeden oyuncunun acısı tazelendi. Onsuz çok zor!

Hollywood'un ünlüleri kendileri için çok önemli bir günü yani Noel'i kutladı. Birçoğu aileleriyle bir araya geldi; bir yandan birlikte olmanın keyfini çıkarırken bir yandan da belki de uzun süredir görmedikleri sevdikleriyle hasret giderdiler. Ama bazıları için bu tatil, mutluluk değil "acı" getirdi. Ya da bir başka deyişle acılarını tazeledi. Bunlardan biri de çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerini yetişkin bir oyuncu olarak sürdüren Abigail Braslin.

BABASI OLMADAN İLK KUTLAMA

Henüz 11 yaşındayken kamera karşısına geçtiği Little Miss Sunshine (Küçük Gün Işığım) adlı filmde kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan 25 yaşındaki Breslin, Noel'de, bu yılın başlarında Covid 19 nedeniyle yitirdiği babasının yasını tuttu. Breslin, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin Noel'ini kutladı. Ardından da babası olmadan geçirdiği bu ilk önemli günün kendisinde ne tür duygular yarattığını ifade etti.

BABASININ YOKLUĞUNU DAHA ÇOK HİSSETTİ

"Yalan söylemeyeceğim. Bu benim için tuhaf. Babam olmadan geçirdiğin ilk bayram bu" diye başladığı paylaşımında babasının eksikliğini daha çok hissettiğini belirten ifadeler kullandı. Daha önce babası, annesi, arkadaşları, erkek kardeşleri ve erkek arkadaşıyla geçirdiği diğer Noeller için müteşekkir olduğunu belirten Abigail Breslin "Ama artık babamı arayıp Noel'ini kutlayamayacağımı bilmek çok zor" diye yazdı. Genç oyuncu "bazı günlerin diğerlerinden daha zor" olduğunu da itiraf etti.

Hürriyet