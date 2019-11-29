BABASININ ÇEKİNİ SİRKAT EDİP BEYAZ EŞYA ALMIŞTI...

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da babasına ait çek yaprağını sirkat ederek sahteleyen ve konu sahtelenmiş çekle beyaz eşya satın alan zanlı Haluk Dökmecioğlu, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mağusa’da babasına ait 1 adet çek yaprağını sirkat ederek sahteleyen ve konu çek yaprağı ile 7 parça beyaz eşya alan zanlı Haluk Dökmecioğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Abisinin şikayeti üzerine 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren tutuklu bulunan zanlı Dökmecioğlu, “Sirkat”, “Çek sahteleme”, “Sahtelenmiş çeki tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan zanlı Dökmecioğlu, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Soruşturma tamamlandı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, zanlı Haluk Dökmecioğlu’nun, 15 Temmuz 2019 tarihinde babası Nejdet Dökmecioğlu’nun çek hesabına ait 1 adet çek yaprağını sirkat ettikten sonra konu çek yaprağı üzerini yetkisi olmadığı halde imzalayıp meblağ yerine 23 bin 450 TL yazarak sahtelediğini açıkladı. Zanlı Dökmeci’nin sahtelediği çeki Mağusa’da faaliyet gösteren “Gülfa” isimli iş yerine vererek tedavüle sürdüğünü belirten Kol, zanlının konu iş yerinden 2 adet kilima, 2 adet televizyon, 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet bulaşık makinesi ve 1 adet su sebili alarak sahtekarlıkla temin ettiğini açıkladı.

Kol, yürütülen tahkikat kapsamında zanlının konu beyaz eşyaları Mağusa’da bir kişiye 18 bin 500 TL’ye sattığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Kol, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, zanlı Haluk Dökmecioğlu’nun kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 5 bin TL nakdi teminat ödemesine ve 2 KKTC vatandaşının 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.