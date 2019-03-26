BABASININ EVİNİ ATEŞE VERDİ!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberin göre; Mağusa’da sinirlenerek babasının evini ateşe veren 22 yaşındaki sanık Ayşe Mavideniz hakkındaki karar dün açıklandı

Mağusa’da 2018 yılı Şubat ayı içerisinde evin tamirat parasını üstlenmediği gerekçesiyle babasına sinirlenen ve babasının evini ateşe vererek kundaklayan 22 yaşındaki sanık Ayşe Mavideniz hakkındaki karar dün açıklandı. “Kundaklama”, “Bina içerisindeki eşyaları ateşe verme” ve “Kasti hasar” davalarından yargılanarak suçlu bulunan sanık Mavideniz, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından 4 bin TL para cezasına mahkum edildi. Heyet, ayrıca sanığın 3 yıl süreyle sulh ve sükununu koruyacağına dair 100 bin TL tutarında kefalet senedi imza etmesine emir verdi.

Evin tadilat masraflarını üstlenmeyen babasına sinirlenmişti

Sanık Ayşe Mavideniz’in babası 2018 yılı Ocak ayı içerisinde sanığa kendisinin kaldığı evi tadilat yaptırıp orada kalabileceği söylemiş sanık da konu evde tadilata başlamıştı. 2018 yılı Şubat ayında sanık konu evdeki tadilat işlerini tamamlayıp evde kalmaya başlamıştı. Akabinde sanığın babası, sanığa yaptığı masrafı ödemede yardımcı olacağını beyan etmiş ancak yine aynı tarihlerde sanık konu evde kalmaya başladıktan 3 gün sonra babasıyla tartışmış ve babası sanığa evden çıkmasını söylemişti. Sanık ise eşyalarını toplayarak evden ayrılıp kayınvalidesinin evine gitmiş ve orada kalmaya başlamıştı. Aynı tarihlerde sanığın babası sanığa yaptığı masrafları ödemesinde yardımcı olmayacağını söylemeye başlamıştı. Sanık Mavideniz, 27 Şubat 2018 tarihinde babasına ev için yaptığı masraflara yardımcı olmayacağı için sinirlenmiş ve yanına aldığı çakmakla babasının evine gitmişti. Eve giren sanık yatak odasındaki yorganı ve salondaki koltuğu çakmakla ateşe vermiş, ardından ise ev içerisinde bulduğu pantolon ve tişörtü de ateşe vererek koltuk üzerine bırakmıştı. Sanık evi ateşe verdikten hemen sonra ise polisi arayarak “Babamın evini yaktım, gelin beni alın” demişti.

Hacımulla: Olayın münferit bir olay olduğu anlaşılmaktadır

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, sanık Ayşe Mavideniz’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini açıkladı. Yasa koyucunun “Kundaklama” suçu için müebbet, “Binadaki eşyaları ateşe verme” suçu için 14 yıla kadar ve “Kasti hasar” suçu için ise 3 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü belirten Hacımulla,sanığın mahkum olduğu suçların ciddiyetinin yasa koyucunun öngördüğü azami ceza takdirinden ortaya çıktığını söyledi. Hacımulla, huzurlarındaki meselenin olgularından olayın münferit bir olay olduğunun anlaşıldığını vurguladı. Sanığın, işlemiş olduğu suçlar neticesinde küçümsenemeyecek bir hasara sebep olduğunu ifade eden Hacımulla, bu husususanığın aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Hacımulla, sanığın konu suçları psikolojik rahatsızlığının etkisiyle işlemiş olmasını, polisi arayarak kendisini ihbar etmesini, müştekinin zararını karşılamasını ve müştekinin şikayetini geri çekmesini sanık lehine değerlendirdiklerini açıkladı. Sanığa hürriyeti bağlayıcı türden bir ceza dışında ceza verilmesi halinde sanığın ıslahının sağlanabileceğini ve kamu menfaatinde olumsuz bir etki yaratılmayacağı kanaatine vardıklarını belirten Hacımulla, sanığı para cezası ile cezalandırmayı uygun ve adil bulduklarını açıkladı. Sanık Mavideniz’i 4 bin TL para cezasına mahkum ettiklerini açıklayan Hacımulla, ayrıca sanığın 3 yıl süreyle sulh ve sükununu koruyacağına dair 100 bin TL tutarında bir kefalet senedi imza etmesine emir verdi.