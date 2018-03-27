BABASININ KAZA YAPTIĞINI GÖRÜNCE...

Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin karşı yolunda saat 12:00 sularında trafik kazası meydana geldi.

Kontrolden çıkan bir araç, Yusuf Kaptan Sahası’nın korkuluk demirlerini kırdı.

Yol kenarındaki korkuluk demirleri aracın ön bölümüne girerken, sürücüyü sıkıştırdı.

Lefkoşa’da Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi karşısındaki kavşakta yoldan çıkan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın en dramatik yanı ise Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nde okuyan oğlunun, babasının aracını fark etmesi ve olay yerine koşturarak gelmesi oldu. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, aracın arka camındaki “Rahmetlikde sollamıştı” yazısı acı bir hatıra olarak yoldan geçenleri selamladı.

Yenidüzen