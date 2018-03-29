'Babasının Kollarındaki Küçük Ördek Benim"

Şarkıcı Mustafa Sandal'la olan evliliğini bitirme kararı aldıktan sonra sıklıkla ailesiyle ilgili paylaşımlarda bulunan Emina Sandal, bu defaki paylaşımıyla takipçilerini çocukluk yıllarına götürdü.

Mustafa Sandal’ın milli duyguları nedeniyle ayrılık kararı aldığı söylenen Emina Sandal son yaptığı paylaşımla takipçilerine aile fertlerini tanıttı. Takipçilerini yıllar öncesine götürdüğü fotoğrafta henüz küçük bir kız çocuğuyken babasının kucağında olduğu görülen Emina Sandal aile karesini şu notla paylaştı: “Bu sevimli aile fotoğrafımızı daha önce gördüğümü hatırlamıyorum… Annemin bulunduğu tarafta ufak bir hasar olsa da bu fotoğrafı çok beğendim ve sizlerle paylaşmak istedim. Ablam Sabina, ağabeyim Mirsad ve babasının kollarındaki küçük ördek de benim”