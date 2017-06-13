BABAYEV İÇİN KARAR GÜNÜ

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Kamil Göktepe’nin ölümü ile sonuçlanan Mart ayındaki kazanın sorumlusu olarak yargılanan Jeyhun Babayev ile ilgili kararını bugün açıklayacak

Devrim DEMİR

Girne-Güzelyurt anayolunda Mart ayında meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 48 yaşındaki Kamil Göktepe’nin ölümünden sorumlu tutulan 32 yaşındaki Jeyhun Babayev ile ilgili karar bugün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklanacak. Kazada eşi Kamil Göktepe’yi kaybeden Tamay Göktepe de 4 gün sonra eşinin acısına dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmişti.

Babayev, yaklaşık iki aydır cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyordu.

Kaza nasıl olmuştu?

Mart ayında Girne-Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında, Jeyhun Babyev yönetimindeki GK 431 plakalı kamyon ile dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı istikametten gelen Kamil Göktepe’nin kullandığı NT 461 plakalı kamyon ile çarpışmıştı.

Çarpışma sonucu NT 461 plakalı kamyon sürücüsü Kamil Göktepe ağır yaralanarak, Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetmişti.

Eşi de 4 gün sonra ölmüştü

Kazada eşi Kamil Göktepe’yi kaybeden 2 çocuk annesi Tamay Göktepe de 4 gün sonra geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

Yaşanan bu facianın ardından Göktepe çiftinin 8 yaşında ve 40 günlük bebekleri hem öksüz hem de yetim kaldı.

Havadis