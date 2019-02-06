Bacağından kaptı, organlarını yemeye başladı!

Doğa sporları, gastronomi ve dalışa ilgisi olan iki çocuk sahibi 45 yaşındaki Mick O'Dowd'ın yaşamı geçtiğimiz yıl kaptığı bakteri sebebiyle kabusa döndü.

Mick O'Dowd geçtiğimiz yıl kas yaralanması sebebiyle hastaneye başvurdu. Fizyoterapiye başlayan Mick O'Dowd'ın ağrı ve yaraları bir süre sonra katlanamaz düzeye geldi.

Siyatik teşhisi konulan Mick O'Dowd, antienflamatuar tedavisine başladı.

Fakat bir türlü düzelmeyen sağlık durumunun arkasında çok başka bir sebep gizliydi.

Geçtiğimiz aylarda durumu daha da kötüleşen talihsiz adamın bacağında et yiyen bakteri olduğu anlaşıldı. Normal şartlarda kas yaralanmasına sebep olan bakteri bir şekilde kan dolaşımına sızdı.

Organları iflas eden Mick O'Dowd yaşam destek ünitesine bağlandı. Talihsiz babanın kolları ve alt bacağı kesilmek zorunda kaldı.

Mick O'Dowd'ın tedavi masrafları için bir internet sitesi üzerinde bağış kampanyası başlatıldı. Mick O'Dowd'ın süreci nasıl atlatacağı henüz bilinmiyor.