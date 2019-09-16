Bacaklarınızda ağrı, yanma ve zonklama hissediyorsanız...

Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi…

İlerleyici bir toplardamar hastalığı olan varis; derinin hemen altında görebilen şişmiş, bükülmüş damarlardır. Tüm yetişkinlerin yaklaşık yüzde 25'inin varisli damarları vardır. Durum, özellikle kadınlarda çok yaygındır. Hastalık ilerledikçe ağrı, şişlik gibi şikayetler gözlenir. Peki, Varis belirtileri nelerdir?

Venler (toplar damar), içerisinde tek yönlü hareket eden kapakçıkların olduğu, vücudumuzdaki kirli kanı kalbe taşıyan, irili ufaklı çok sayıda damardır. Damarlarınız genişlediğinde ve aşırı kanla dolduğunda varisler meydana gelir. Varisli damarlar tipik olarak şişmiş ve kabarık görünür ve mavimsi-mor veya kırmızı renktedir. Peki, Varis belirtileri nelerdir? Varis tedavisi ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

VARİS HAKKINDA

Varisli damarlar şişmiş, sadece derinin altında görebileceğiniz bükülmüş damarlar. Genellikle bacaklarda görülürler, ancak vücudun diğer bölümlerinde de oluşabilirler. Damarlarınızda kanın kalbinize doğru akmasını sağlayan tek yönlü valfler bulunur. Valfler zayıf veya hasarlıysa, kan artar ve damarlarınızda toplanır. Bu, damarların şişmesine neden olur ve bu da varisli damarlara yol açabilir.

VARİS BELİRTİLERİ

Varis hastalığının evrelerine göre belirtileri şiddetlenebilmektedir.

Hastalığın erken evresinde daha çok görüntü ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkar, hastalık ilerledikçe ağrı, şişlik gibi şikayetler gözlenir. Çok şiddetli vakalarda “varis ülseri” denilen ve çok zor iyileşen yaralar oluşur.

– Bacaklarda ağrılı veya ağır bir his

– Alt bacaklarda yanma, zonklama, kas krampı ve şişlik

– Uzun süre oturduktan veya ayakta durduktan sonra kötüleşen ağrı

– Damarlardan birinin veya daha fazlasının kaşınması

– Damarlarda kanama

– Deride kırmızı renk değişikliği olan damarda ağrılı bir kordon

– Renk değişiklikleri, ayak bileğine yakın cilt veya cilt ülserlerinin iltihaplanması

VARİS TEDAVİSİ

Varis tedavisinde hangi yöntemin kullanılacağı; varisin nedeni, yapısı, boyutu gibi kriterlerin ışığında mutlaka bir kalp ve damar cerrahı tarafından belirlenmelidir. Tedavi gerekliyse, doktorunuz ilk önce 6 aya kadar kompresyon çorapları kullanmanızı, düzenli egzersiz yapmayı ve dinlenirken etkilenen alanı yükseltmeyi önerebilir.

Varisli damarlarınız hala size acı veya rahatsızlık veriyorsa veya komplikasyona neden oluyorsa, birkaç yolla tedavi edilebilir.

En yaygın tedavi seçenekleri şunlardır:

– Endotermal ablasyon – Etkilenen damarları kapatmak için ısının kullanıldığı yer.

– Skleroterapi – Damarları kapatmak için özel köpük kullanır

– Ligasyon ve sıyırma – Etkilenen damarlar cerrahi olarak çıkarılır.