Badem yağı ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Kalsiyum, E vitamini, çinko, selenyum, fosfor, magnezyum, bakır ve niasin gibi önemli mineraller barındıran badem yağı, son dönemlerde farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere tavsiye edilmekte...

Zengin içeriğe sahip badem yağı faydaları nedeniyle günümüzde yoğun olarak değerlendirilen kaynaklar arasında yer alır.Kalsiyum, E vitamini, çinko, selenyum, fosfor, magnezyum, bakır ve niasin gibi önemli mineraller bulunmaktadır. Bu yüzden son dönemlerde badem yağı farklı amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere tavsiye edilmektedir.

Özellikle birçok fayda ile besleyici olan badem yağı, aynı zamanda lezzetlidir. Doğal bileşenleri sayesinde saç ve cilt bakımı için günümüzde sıkça değerlendiriliyor. Ayrıca toksik olmadığından dolayı badem yağı güzellik bakımından önemli bir kaynaktır.



BADEM YAĞI NEDİR?



Gündelik yaşam içerisinde çok sık tüketilen bitkisel kaynaklardan biri de bademdir. Badem, şeftalinin içerisinde bulunan tohumlar olarak bilinir. Bütün olarak tüketilmesinin yanı sıra ayrıca un ve süt haline getirilerek de değerlendirilir.



Özellikle yağ açısından zengin yapıya sahip olduğu için oldukça kayda değer bir yağ kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Örneğin tatlı badem çeşitleri kozmetik ve doğrudan yağ olarak değerlendirilen kategoride yer almaktadır. Acı badem çeşitlerinin ise tıbbi açıdan faydaları olduğu biliniyor. Ancak doğru şekilde işlenmesi gerekir; aksi takdirde toksik olabilmektedir.



BADEM YAĞININ FAYDALARI NELER?



Sağladığı pek çok fayda ile oldukça önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkan badem yağı, günümüzde uzmanlar tarafından tavsiye edilen ürünler arasında yer almaktadır.



- Kalp sağlığını korur.

- Güçlü antioksidan içeriğine sahiptir.

- Kan şekeri kontrolü adına faydalıdır.

- Düzenli tüketildiği takdirde dengeli kilo verme imkanı tanır.

- Güzellik bakımı için önemlidir.



Sağlıklı bir yaşam için düzenli olarak badem yağı tüketilebilir. Özellikle kalp hastalığı ve obezite riski olan kişiler için birçok faydası bulunmaktadır. Aynı zamanda cilt ve güzellik bakımı konusunda zengin içeriği önemli katkılar sağlıyor.



BADEM YAĞI NE İŞE YARAR?



Badem yağı hem güzellik açısından hem de sağlık konusunda önemli bir mineral kaynaktır. Bütün bir badem kadar olmasa bile ciddi anlamda faydaları bulunur. Özellikle badem yağı E vitamini konusunda ciddi bir kaynak olmasının yanı sıra az miktarda K vitamini ihtiva etmektedir. Kalp sağlığını koruyarak kan şekerini sabitlemede önemli bir rol oynar.



Serbest radikalleri önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda ciddi bir antioksidan kaynağıdır. Ayrıca diyet içerisine badem yağı eklendiğinde daha kısa sürede kilo verme imkanı tanır. Hem cilt hem de saç için çok daha genç ve güzel bir görünüm oluşturmaktadır. Yaşlanmayı önler, cildi nemlendirir, kuruluk hissini yok eder. Saç ve saç derisini yumuşak, parlak ve sulu tutarken, güneş ışınlarına karşı önemli bir koruma potansiyeli teşkil eder.



BADEM YAĞI NASIL KULLANILIR?



Badem yağı hem gıda açısından hem de saç ve cilt bakımı konusunda amaca uygun şekilde kullanılabilmektedir. Mutfak İçin Badem Yağı Kullanım: Hafif tatlandırıcı bir olanak sağlayan badem yağı, mutlaka rafine edilmemiş şekilde kullanılmalıdır. Çünkü yüksek sıcaklık badem yağı içerisindeki sağlıklı ve faydalı mineralleri yok edebilir.



Saç ve Cilt Güzelliği İçin Badem Yağı Kullanımı: Badem yağı farklı nemlendirici ve diğer ürünlerden çok daha uygun fiyatlı elde edilebilmektedir. Böylece aynı kalite ve etkiyle üstelik doğal yapı altında saçlarınız ve cildiniz için faydalı bir ürün kullanabilirsiniz.



- Nemlendirici olarak değerlendirilebilir.

- Koruk almaya eğilimli bölgeler için kullanılabilir.

- Dirsek ve ayaklar için nemlendirici etki sağlar.

- Badem yağı ile birlikte domates ve püre haline getirmiş avokadoyla bir araya getirerek saç maskesi olarak kullanılabilir.



HEM SAĞLIK HEM GÜZELLİK İÇİN BADEM YAĞI



Badem yağı içeriğinde bulunan pek çok farklı mineral yapı ile önemli faydalar sağlamaktadır. Pek çok farklı vitamin eşliğinde doğal bir etki oluşturur. Bu etki önemli şekilde hem sağlık açısından hem de cilt ve saç güzelliği noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Amaca uygun olarak hem gıdalarda hem de cilt üzerinde değişik tarifler aracılığıyla kullanılabilmektedir. Ayrıca sofralarda hafif bir tatlandırıcı lezzet kattığını söylemek gerekir.



GÜVENLE KULLANILABİLECEK BADEM YAĞI



Herhangi bir kimyasal içerik olmaması ile beraber doğal bitki kaynaklı badem yağı güvenli şekilde kullanılabilmektedir. Pek çok uzmanın da önerdiği badem yağı, içeriğindeki zengin mineral ve vitamin kaynakları sayesinde periyodik olarak değerlendirilebilir. Her açıdan sağlık ile güzellik katan önemli bir kaynaktır.