Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray mesajı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, ülkesinde bir televizyon programında Galatasaray günlerini anlattı. Gomis, Sarı Kırmızılılar'ın lige tutuk başladıklarını ancak her şeyin daha iyi olacağını söyledi.

Galatasaray'ın 2 sezon önceki şampiyonluğunda büyük karkısı olan ve gol krallığını elde ederek takımdan ayrılan Gomis2ten Sarı Kırmızılı taraftarlara umut verecek açıklamalar geldi.

Fransız yıldız, "PSG maçında Seri ve Nzonzi ikilisini izledim Galatasaray’da, Türkiye Ligine tüm saygımla, bu ikilinin çok daha iyi yerlerde oynayabileceğini düşünüyorum. Galatasaray biraz tutuk başladı fakat her şey çok daha iyi olacaktır" dedi.