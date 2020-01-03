BAF'TA ATM SOYGUNU
Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu!
A+A-
Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında soyulduğu bildirildi. Alithia gazetesi, olayın dün fark edildiğini ve yapılan soruşturmada, ATM içerisinde bulunan bin 586 Euro’nun çalındığının tespit edildiğini yazdı.
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.