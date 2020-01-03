BAF'TA ATM SOYGUNU

Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında soyulduğu bildirildi. Alithia gazetesi, olayın dün fark edildiğini ve yapılan soruşturmada, ATM içerisinde bulunan bin 586 Euro’nun çalındığının tespit edildiğini yazdı.



