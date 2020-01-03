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BAF'TA ATM SOYGUNU

BAF'TA ATM SOYGUNU

Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz kişilerce soyuldu!

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Baf’taki arkeoloji parkında bulunan ATM’nin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından 31 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında soyulduğu bildirildi. Alithia gazetesi, olayın dün fark edildiğini ve yapılan soruşturmada, ATM içerisinde bulunan bin 586 Euro’nun çalındığının tespit edildiğini yazdı.

 

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