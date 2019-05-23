BAFTA İKİ BOMBALI SALDIRI!

Baf’ta Pazartesi günü sabaha karşı iki ayrı bombalı saldırı olayı meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, polisten yapılan açıklamada, iki saldırının birbiriyle bağlantısı bulunduğunun ve saldırıların arkasında, aralarında uyuşturucunun da olduğu çeşitli vukuatlardan kaynaklanan husumetin bulunduğunun kaydedildiğini yazdı.

Haberde, bombalı saldırılardan birinin 57 yaşındaki bir şahsın, diğerinin de 21 yaşındaki bir şahsın ikametgahına yapıldığı belirtilirken, çıkan yangınlarda maddi hasar meydana geldiği, ancak can kaybı olmadığı ifade edildi.