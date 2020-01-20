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BAF'TA KADIN CİNAYETİ!

BAF'TA KADIN CİNAYETİ!

Eşini defalarca bıçakladı!

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Baf’ta Suriyeli olduğu öğrenilen 31 yaşındaki bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Rum basınından elde edilen bilgilere göre; bugün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 5 çocuk annesi kadın ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu, Baf’taki ikametgahında eşi tarafından öldürüldü. Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kadının kocasını aradığı kaydedildi.
 

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