BAF'TA KADIN CİNAYETİ!

Baf’ta Suriyeli olduğu öğrenilen 31 yaşındaki bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Rum basınından elde edilen bilgilere göre; bugün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 5 çocuk annesi kadın ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu, Baf’taki ikametgahında eşi tarafından öldürüldü. Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kadının kocasını aradığı kaydedildi.

