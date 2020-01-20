BAF'TA KADIN CİNAYETİ!
Eşini defalarca bıçakladı!
A+A-
Baf’ta Suriyeli olduğu öğrenilen 31 yaşındaki bir kadın eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Rum basınından elde edilen bilgilere göre; bugün öğle saatlerinde gerçekleşen olayda, 5 çocuk annesi kadın ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonucu, Baf’taki ikametgahında eşi tarafından öldürüldü. Kıbrıs Cumhuriyeti polisinin kadının kocasını aradığı kaydedildi.
Etiketler : Baf, kadın cinayeti
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.