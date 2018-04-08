BAGAJDA 350 GRAM

Suna ERDEN

Aldığı bir ihbar üzerine Kermiya Sınır Kapısı’nda pusuya yatan narkotik polisi, Güney’den Kuzey’e uyuşturucu getiren kurye ile uyuşturucu siparişi veren iki kişiyi yakalandı. Sınır kapısından önceki gün geçiş yapan Ekin Saraçoğlu’nu durduran polis, aracında yaptığı aramada 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde buldu. Saraçoğlu’nu tutuklayan polis, ona uyuşturucu siparişi veren zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’i de tespit ederek gözaltına aldı. Üç zanlı dün tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Sınır kapısında yakalandı

Duruşmada aldıkları bir ihbar üzerine Kermiya Sınır Kapısı’ndan geçiş yapan Ekin Saraçoğlu’nun durdurulduğunu kaydeden polis, zanlının aracında yapılan aramada bagaj kapağına gizlenmiş 350 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini söyledi. Polis, zanlının tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucunun 84 gramını zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’e için getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Zanlılar Mohammed ve Adnan’ın Gazimağusa’da evlerinde tespit edildiklerini kaydeden polis, zanlı Mohammed Khadem’in tutuklanma sırasında kaçmaya çalıştığını ancak makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sürekli alıyorlardı

Polis, zanlıların evinde yapılan aramada ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan plastik öğütücü bulunduğunu ifade etti. Zanlılar Mohammed ve Adnan Khadem’in gönüllü ifade verdiklerini, ifadelerinde aralarında topladıkları 700 dolar nakit parayı zanlı Saraçoğlu’nun kendilerine uyuşturucu getirmesi için verdiklerini söylediklerini aktaran polis, zanlıların ayrıca Aralık ayı 2017 tarihinde yine zanlı Ekin Saraçoğlu’na bin 200 TL para verip 15 gram hintkeneviri aldıklarını da itiraf ettiklerini açıkladı.

Doktor kontrolünden geçirilecekler

Polis, soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, emarelerinde tahlile gönderileceğini belirterek, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. Polisin ardından söz alan zanlılar Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in avukatı müvekkillerinin meseleye bağlantısı olmadığını ve hücreye götürülmeden önce doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti. Mahkeme, zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, Mohammed Khadem ile Adnan Khadem’in doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

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