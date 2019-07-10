BAGAJDA BULUNANA CESEDİN OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI!

Aracın bagajında ölü olarak bulunan cesedin Owoyale’ye ait olduğu tespit edildi!

Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALE olduğu bildirildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Küçük Kaymaklı Okullar Yolu Sokak üzerinde Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu yanında bulunan toprak alanda araç içerisinde ölü olarak bulunan şahsın, 1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen 33 yaşındaki Nijerya uyruklu Obasanje Adeola OWOYALE olduğu ayrıca bahse konu şahsın bugün yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kesici / ezici alet yaralanması, çok parçalı kafa kemikleri kırığı ve beyin doku yaralanması” sonucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.