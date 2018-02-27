BAĞIMSIZ ADAY OLDU!

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, yerel seçimlerde bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Deniz ABİDİN

Milletvekilliği seçiminin ardından hükümetin kurulmasıyla gözler şimdi de yerel seçimlere çevrildi. Yeni Bakış’ın elde ettiği bilgiye göre, bazı siyasi partilerin belediye başkanı belirleme konusundaki çalışmalarının başladığı öğrenildi. Bu çerçevede UBP-DP ve YDP’nin ortak aday çıkarma konusunda görüştükleri ve Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in adının geçtiği ifade ediliyor.

“Bağımsız aday çıkmakta kararlıyım”

Gazetemize konu ile ilgili olarak konuşan Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, basın gibi kendisinin de bu konuda duyumlar almakta olduğunu, partilerin görüşmeler yaptığını belirterek, kendisinin aday çıkacağını, ancak şimdi olduğu gibi bağımsız aday çıkmakta kararlı olduğunu vurguladı.

“Partilerin ne görüştükleri konusunda bilgim yok”

Arter, “Partilerin aday çıkarma konusunda değerlendirme yaptıklarını ben de sizin gibi etraftan duyuyorum. Ancak ben geçen defa nasıl bağımsız aday olmuşsam bu seçimde de yine bağımsız aday olarak yoluma devam etme düşüncesindeyim. Tam olarak partilerin bu konuda ne görüştükleri konusunda bir bilgim yoktur” diye konuştu.

Yeni Bakış