BAĞIMSIZ KIBRIS YÜRÜYÜŞÜ

Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve TDP Gençlik Örgütü tarafından dün gece Lefkoşa’da “Bağımsız Kıbrıs” etkinliği düzenledi.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik çerçevesinde İngiliz Elçiliği, Amerikan Konsolosluğu ve TC Elçiliği güzergahında yürüyüş yapıldı.

Eylemciler, yürüyüş sırasında, İngiliz Elçiliği önüne "Emperyalist", ABD Konsolosluğu önüne "İşgallere Karşı", TC elçiliği önüne ise "Bağımsız Kıbrıs" yazan pankartlar bıraktı.

Bağımsız Kıbrıs Yürüyüşü'nde okunan ortak açıklamada, adanın, tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de, bu coğrafyada egemen olmak için rekabet eden güçlerin mücadele sahası olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“NATO’cu emperyalist müdahalelerle ikiye bölünmüş adamızın tamamı emperyalizmin işgali altındadır. Bölünmüş adamızın kuzeyi izolasyonlarla anılmaktadır. Ama bu izolasyonlar ne neo-liberal saldırganlığın, ne de gericiliğin adamızın kuzeyine girişini engellemektedir. Üretimden kopartılmış, bağımlılaştırılmaya çalışılan coğrafyamızda emek sömürüsü, hava sıcak mı, soğuk mu, kim yerli, kim göçmen bakmaksızın artarak sürmektedir”

Mücadelenin devam edeceği belirtilen açıklamada, “Bağımsız Kıbrıs için düşünmeye, üretmeye ve yürümeye zafere kadar devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.