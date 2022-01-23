Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu:Bu daha başlangıç mücadeleye devam
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Rahvancıoğlu:Bu daha başlangıç mücadeleye devam
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Seçime ilk kez katılan Bağımsızlık Yolu seçim sonuçlarını değerlendirdi.
Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu seçimlerde özveriyle ve inançla çalıştıklarını ifade etti. Rahvancıoğlu Bize verilen desteği selamlıyoruz. Bağımsızlık Yolu’nun mücadelesi yükselerek devam edecek, bu daha başlangıç mücadeleye devam” dedi.
BRTK
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