BAĞLANTILARI ARAŞTIRILACAK!

Metehan’da tasarrufunda 30 gram kokain bulunan Rum uyruklu Michail, Türk polisi tarafından tutuklandı

Başkent Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan önceki gün ülkeye giriş yaparken kokain türü uyuşturucu madde ile yakalanan Rum uyruklu zanlı Athinakis Michail dün tutuklama talebi ile Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, önceki gün saat 18.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan zanlının üzerinde yapılan aramada 30 gram kokain türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis, gözaltına alınan zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin ve bağlantılarının araştırılacağını belirterek ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme süreyi onayladı.

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