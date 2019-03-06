Bahar Alerjisine dikkat!

Bahar ayları havadaki polenlerin en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuk ve yetişkinlerde en sık görülen alerjik belirtiler nelerdir? Alerjiden korunmak mümkün müdür? Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, açıkladı. İşte bahar alerjisinden korunma önerileri…

Bahar alerjisi özellikle; ağaçlar, çim ve yabani ot polenlerine alerjik yakınmalar gelişmesine denilmektedir. Aralık ayı sonundan (servi ağacı gibi) Ağustos sonuna kadar (çim poleni gibi) polen dönemi başlar. Ancak Mart sonu ile Haziran ayı arasında kalan dönem, havadaki polenin en yoğun olduğu dönemdir. Bu aylarda polenlere duyarlılığı olan çocuk ve yetişkinlerde; hapşırık, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, kızarma ve sulanma, boğaz, ağız, burun ve kulaklarda kaşıntı, koku alamama, şakak ve alında ağrı, yorgunluk, polenin temas ettiği açık vücut bölgelerinde kurdeşen (ürtiker) şeklinde döküntüler görülebilir. Astım tanısı alan hastalarda ise bahar döneminde; göğüste sıkışma, nefes darlığı, hışıltı ve öksürük belirtileri ortaya çıkabilir.

Bahar döneminde bu yakınmaları olan hastaların, tedavi için hekime başvurmaları gerekir. Bu kişilere; duyarlı oldukları polen belirlenmesi durumunda, erişkin ve çocuk alerji hekimleri tarafından gerekliyse alerji aşısı olarak bilinen “immunoterapi” önerilebilir.

İşte Korunma Önerileri!