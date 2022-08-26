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Bahar Candan'ın ayna karşısındaki çırılçıplak pozu olay oldu: Hemen sil bunu

Bahar Candan'ın ayna karşısındaki çırılçıplak pozu olay oldu: Hemen sil bunu

Bahar Candan'ın ayna karşısındaki çırılçıplak pozu olay oldu: Hemen sil bunu

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İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran Bahar Candan'ın sosyal medya hesabından yayınladığı çıplak pozu tartışma yarattı. Üstünü beyaz kalp koyarak kapatan Candan'ın takipçileri fotoğraf hakkında "Hemen bunu sil" yorumunda bulundu.

İlginç konuşması ve yaptığı ilginç çıkışlar nedeniyle sık sık  magazin gündemine gelen Bahar Candan, bu sefer de paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle adından söz ettirmeyi başardı. 

KALP İŞARETİ İLE SANSÜRLEDİ 

Bahar Candan çıplak şekilde aynı karşısında oturup poz verdi. Sosyal medya fenomeni olarak da tanınan Candan pozun yarısını kalp işareti koyarak sansürledi. 

"BUNU HEMEN SİL" YORUMU YAĞDI 

Bahar Candan'ın pozunu görenler rahatsız oldu ve "Bunu hemen sil" yorumları yağdırdı.

İşte o poz:

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