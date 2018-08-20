"Bahçelerde avlanmak çok riskli"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği, narenciye bahçelerinin ava açılmasını eleştirdi.

Dernek Başkanı Turgut Akçın yazılı açıklamasında, bahçelerde avlanmanın risklerine değindi.

Av sırasında bahçede çalışanların vurulma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Akçın, meyve ve sulama lastiklerinin de zarar görebileceğine işaret etti.

Akçın, bahçe içlerinin ava kapatılmasını talep etti.