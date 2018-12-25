BAHİS ÇETESİ KKTC’DEN YÖNETİLDİ!

Sivas merkezli 6 ilde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt elebaşı M.H.K'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Ankara'ya geldiğini belirleyen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Örgüt elebaşına 'genel müdür', örgüt üyelerine 'canlı destek servisi' ve 'cep bankacıları' gibi isimlerin verilerek hiyerarşik sistemin esas alındığı suç örgütünün, KKTC’den yönetildiği belirlendi.



Suç örgütünün işlemlerini yaklaşık 200 kişilik ekiple yürüttüğü, yasa dışı bahis oynatılan sitelerin ise 10 bin civarında üyesinin bulunduğu tespit edildi. Örgütün yaklaşık 4 yıldır internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak gayrimenkul ve menkullerle 50 milyon liranın üzerinde kazanç sağladığı belirlendi. Yasa dışı bahis siteleri üzerinden futbol, basketbol gibi çeşitli spor branşları ile poker gibi oyunlar oynatan suç örgütünün, 'cep bankacıları' adını verdiği üyelerine maaş adı altında yüksek miktarda ödeme yaptığı ve para akışında farklı hesaplar kullandığı ortaya çıktı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.