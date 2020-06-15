Bahsekonu şahıslar ülkeye VIP'ten değil, itfaiye kapısından girmişlerdir!

Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

VIP salonu açılmamış, kullandırılmamıştır

12 Haziran’da Ercan Havaalanına gelen ve bu akşam saatlerinde ülkemizden ayrılan özel uçak yolcularına Protokol Dairemiz tarafından VIP salonu açılmamış, kullandırılmamıştır.

Basında yer alan ve VIP salonunun kullandırıldığına yönelik haberler üzerine gorevli kurumlar nezdinde yapılan araştırmada, bahsekonu şahısların 12 Haziran akşamı ülkeye, muhaceret işlemlerinin ardından, ana terminalin kapalı olmasından dolayı, itfaiye kapısını kullanarak giriş yaptıkları, çıkışlarının ise Ercan Devlet Havaalanı ana yolcu terminalinin 4 nolu yolcu çıkış kapısından gerekli muhaceret işlemlerinin yapılmasına müteakip gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.