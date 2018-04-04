BAHSER TUTUKLU YARGILANACAK!

Ülkemizde üniversite eğitimi gören Libyalı öğrenci Sami Seid Alrokhsi Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilerek tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evrim Kamalı

Ülkemizde eğitim üniversite eğitimi gören Libyalı öğrenci zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi Ercan Havaalanından giriş yapmak isterken narkotik detektör köpeği Zeyna tarafından tespit edilerek tutuklanmasının ardından dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam huzurda bulunan zanlı Basher Sami Seid Alrokhsi’nin 27 Mart 2018 tarihinde saat 11.00’de Ercan Havaalanı’ndan giriş yaptığı sırada narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramasında üzerinde ve sırt çantasında kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını ve zanlının bagajı olmadığını beyan ettiğini kaydetti.

136 adet hap

Polis serbest bırakılan zanlının takibe alındığını ve bant üzerinde dönen kırmızı renk valizini aldıktan sonra valizinde yapılan aramada çikolata kutusu içinde 136 adet turuncu renkli hap bulunduğunu söyledi. Polis çavuşu Karam emare alınan haplarla zanlının tutuklandığını belirtti. Polis olayın akabinde zanlının Gönyeli’de ikamet ettiğinin belirlendiğini ancak kaldığı daireyi ısrarla yanlış beyan ettiğini belirterek yapılan soruşturmada zanlının kaldığı dairenin tespit edildiğini ve yapılan aramada içerisinde oturma odasındaki çekyatın içinde üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan iki adet şeffaf renk naylon, öğütücü ve cam nargile bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının valizinde bulunan çikolata kutusunun benzerinin de evde bulunduğunu ve emare yapıldığını aktardı. Zanlının aynı gün doktor kontrolünden geçirildiğini söyleyen Karam, gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis çavuşu Karam, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığı, zanlının öğrenci olduğunu ancak almış olduğu ancak 2 yıldır 1. Sınıfı tamamlayamadığını beyan ederek ilerde görüşülecek davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile tutuklu beklemesi talebinde bulundu. Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı avukatı zanlının öğrenci olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması talebinden bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 1 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

Yenidüzen