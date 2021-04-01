Bakan Arıklı, Kıb-Tek akaryakıt ihalesiyle ilgili eleştirileri yanıtladı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na akaryakıt temini konusunda yapılan eleştirilere yanıt vererek, zarara sokmak bir yana, 24 bin tonda Kuruma 115 bin 200 dolar kazandırdıklarını kaydetti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Arıklı “Bazı köşe yazarları ve parlamentodaki bir muhalefet milletvekili, 24 bin tonluk akaryakıt temini konusunda kafaları karıştıracak birtakım iddialarda bulunmaktadırlar” diyen Arıklı yapılan işlemle ilgili açıklamada bulundu.

Göreve geldiklerinde akaryakıt ihalesinin, daha önce adı şaibelere karışmış ve kuruma düşük kalitede akaryakıt temin ettiği için cezaya çarptırılmış bir firmanın yakınına verildiğini tespit ettiklerini anımsatan Arıklı şöyle devam etti: “Bunun üzerine derhal ihaleyi iptal ettik ve yeni ihale açtık.

Bununla ilgili kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için de ayrı ihale açtık. Bizden önceki ihale 38 dolara ihale edilmişken yeni ihalede 28 dolar keşif bedeli öngördük. 24 bin tonluk ihaleye katılan firmaları gördüğümüzde bunların arasında ihaleyi kazanıp teminat mektubunu yakma pahasına akaryakıtı zamanında getirmeyerek KIB-TEK’i akaryakıtsız bırakmak ve bizi de istifaya zorlama planı içinde olan bir kaç firma olduğunu tespit ettik. Bunun üzerine Bakanlar Kurulu’nda konuşarak acil alım için Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı’na bağlı TPİC ile görüşerek kurumun acil ihtiyacı olan 24 bin ton için kuru 34 dolardan anlaşma yaptık”

“24 BİN TONDA 115 BİN 200 DOLAR KAZANDIRDIK”

Böylece iptal edilen ihaleye göre sadece 24 bin tonda Kuruma 115 bin 200 dolar para kazandırdıklarını ifade eden Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda ihtiyacımız olan akaryakıt yola çıkmış durumdadır. 220 bin tonluk asıl ana ihale süreci ise devam etmektedir ve 7 Nisan’da sonuçlanacaktır. 34 dolarlık anlaşma ile kurumun zarar uğratıldığını iddia edenler daha önce bu ihalenin 38 dolardan yapıldığını görmemezlikten gelmektedirler. 24 bin tonluk ihalede 115 bin dolar karı vardır. 220 bin tonluk ihale 34 dolara neticelense dahi kurumun iptal edilen ihaleye göre 1 milyon 56 bin dolar karı olacaktır. 220 bin tonluk ihale keşif bedeli olan 28 dolardan belirlenirse kurumun karı 2 milyon 376 bin dolar olacaktır. İlgili muhalefet vekili ve vurgun şebekesinin sözcülüğünü yapan medya mensupları bu rakamları bir kez daha gözden geçirmeli ve halkı kandırmaktan vazgeçmelidir.”