"BAKAN İSTİFA ETSİN!"

Sol Hareket, sel felaketi sonrasında yaşananlardan dolayı “Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı’nın istifa etmesi” gerektiğini savundu ve sorumluların tespit edilerek haklarında cezai soruşturma açılmasını istedi.

Sol Hareket adına yazılı açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan, ülkede yaşanan sel felaketi sonucunda Ciklos’ta 4 gencin yaşamlarını yitirmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirtti ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Korkmazhan, Ciklos’ta sel sularına kapılarak sürüklenen aracın dere yatağına uçtuğu noktada bariyer bulunmaması, yoldaki su kanallarının kapatılması, dere yataklarının doldurulması ve söz konusu yolun vizesinin olmamasının ihmal olduğunu kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanının istifa etmesi ve sorumlular hakkında cezai soruşturma açılması gerektiğini savunan Korkmazhan, yaşananların “doğal felaket değil, ganimet ve talan anlayışının bir sonucu” olduğunu iddia etti.

Korkmazhan, “Dere yataklarının ve hatlarının doldurulması ve daha fazla kâr anlayışı ile gelişi güzel inşaatlar ile doldurulması, su baskınlarının ve can kayıplarının esas nedenidir. Biran önce gereken önlemler ve yaptırımlar hayata geçirilmez ise daha büyük felaketler yaşanacaktır” ifadelerini kullandı.