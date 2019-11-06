BAKAN OĞUZ ARDEN GIDA HELLİM TESİSİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Oğuz Arden Gıda hellim tesisini ziyaret etti
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Arden Gıda’ ya ait hellim işleme tesisini ziyaret etti.
Bakan Oğuz, modern tesiste titiz bir şekilde yürütülen üretim çalışmalarını yerinde inceleyerek, özellikle küçükbaş hayvan sütüyle yapılan hellimin aşamaları hakkında bilgi aldı.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Dursun Oğuz, Arden Gıda
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