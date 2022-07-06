Bakan Oğuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı’na katıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Özbekistan’da gerçekleşen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 7. Tarım Bakanları Toplantısı’na katıldı.

Türkiye, Azerbaycan, İran, Pakistan,Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan Tarım Bakanlarının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda konuşan Oğuz, tarımsal alanların dünya genelinde azalması ile sürdürülebilir tarımın öneminin daha fazla ortaya çıktığını belirtti.

Covid salgını ile birlikte tarımın ve tarımsal faaliyetlerin devletler için hayati önem taşıdığı gerçeği ile yüzleşilmesine neden olduğuna vurgu yapan Bakan Oğuz, artan ihtiyaç ve talep nedeniyle günümüzde birim alandan daha fazla miktarda ve daha kaliteli tarımsal ürün alma mecburiyetinin doğduğunu, tüm bilimsel ve saha çalışmaları bu çerçevede ele alınmaya başlandığına dikkati çekti.

Ülkede tarımsal verimin ve kalitenin artırılmasına yönelik bio teknoloji yatırımlarının yapmaya devam ettiğini belirten Oğuz, 2019 yılında faaliyete geçen bio teknoloji labaratuvarında bitkisel doku örneklerinden istifade edilerek virüslerden arındırılmış bitki ve fidan yetiştiriciliği yapılmaya başlandığını söyledi.

Konuşmasında gıda güvenliği konusuna da dikkat çeken Oğuz, KKTC’de hayvancılık faaliyetleri ve hayvansal üretimin sürdürülebilir koşullara kavuşması amacıyla başlatılan Hayvan Eradikasyon Projesi’nin de devam ettiğini kaydetti.

BRT