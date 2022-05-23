Bakan Oğuz, Süt Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz 21-27 Mayıs Süt Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi;

‘21 – 27 Mayıs Süt Haftası’nı kutluyoruz. Süt ve süt ürünleri, dengeli ve sağlıklı beslenmede önemli bir yer tutmaktadır. Süt, hayvan üreticilerimizin meşakkatli çalışmalarıyla elde edilen bir üründür.

Bakanlığımıza bağlı olan Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), üreticilerimizden alınan sütün sağlıklı olup olmadığını düzenli bir şekilde kontrol ederek, halkımızın tüketimine sunmaktadır.

Halkımızın sağlıklı gıdaya erişebilmesi amacıyla süt ve süt ürünlerinin kalitesinin artırılmasını desteklemeye ve bu doğrultuda gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceğiz.

Süt ve süt ürünleri sektöründeki tüm paydaşlarla diyalog içinde, sorunların dengeli ve gerçekçi çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Sütün üretiminden itibaren, sağlıklı süt ve süt ürünlerinin sofralarımıza gelmesi için emek sarf eden hayvan yetiştiricilerimizin ve işletmecilerimizin21 – 27 Mayıs Süt Haftası’nı kutlarım.’