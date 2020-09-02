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Bakan Oğuz: Üreticiyi de tüketiciyi de düşünmeliyiz

Bakan Oğuz: Üreticiyi de tüketiciyi de düşünmeliyiz

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, domates üreticileri ile biraraya geldi.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, domates üreticileri ile biraraya geldi. Görüşmede, domateste yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunularak, domatesteki arz-talep dengesi üzerinde çalışma yapıldı.

Bakan Oğuz, Covid 19 döneminde yerli üretimin öne çıktığına işaret ederek, hem üreticiyi korumak zorunda olduklarını hem de tüketicinin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

 

(BRT/MAIL)

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