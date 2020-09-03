Bakan Pilli: "17 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 1265 test yapıldı, 17 pozitif vakaya rastlandı, 11 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1265 olduğunu, 17 pozitif vakaya rastlandığını, 11 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 6 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında olduklarını, 1 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

3 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1265

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 125.256

Toplam Vaka Sayısı: 361

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 269

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 88

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 55

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok