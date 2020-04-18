Bakan Pilli:” 274 test yapıldı, yeni vaka tespit edilmedi” Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Covid-19 ile ilgili son durumu açıkladı. Bakan Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 274 olduğunu, bugün herhangi bir pozitif vaka tespit edilmediğini söyledi. Dün tespit edilen yeni 3 vakanın temaslılarında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirten Bakan Pilli, pozitif çıkan hemşirenin sağlık durumunun iyi olduğunu, sağlık çalışanlarına yapılan testlerde pozitif vaka tespit edilmediğini açıkladı. Covid-19’un dünyada etkisi gösterdiği andan itibaren halkın sağlığı için 7-24 çalıştıklarını vurgulayan Bakan Pilli, halkımız bize güvensin, biz test sayısını günden güne artırmaya ve çalışmaya devam ediyoruz, halkımız da önlemlerini almaya devam ederek bizlere yardımcı olsun ifadesinde bulundu. Bakan Pilli’nin 18 Nisan 2020 Covid-19 ile genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;

Bugün yapılan test sayısı: 274

Bugün saptanan pozitif vaka: yok

Bugün iyileşip taburcu edilen: yok

Bugün kaybedilen vaka: yok

Yapılan toplam test: 5829

Toplam vaka sayısı: 108

İyileşip taburcu olanların toplamı: 81

Tedavisi devam eden hasta sayısı: 23

Toplam kaybedilen vaka: 4 Yoğun bakımda yatan hasta: yok