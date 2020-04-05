Bakan Pilli:" 3 Pozitif vaka daha tespit edilirken 7 kişi taburcu edildi "

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün 238 test yapıldığını ve testler sonucunda 3 pozitif vakanın daha tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, bugüne kadar 2785 toplam test yapıldığını ve toplamda 91 vakanın görüldüğünü, 36 hastanın taburcu edildiğini,

53 hastanın tedavisinin sürdüğünü ve 2 kişinin de yoğun bakımda olduğunu anımsattı.

Dün ve bugün 7 kişinin taburcu edildiğini açıklayan Sağlık Bakanı Pilli, iyileşip taburcu edilen kişi sayısının 36’ya yükseldiğini kaydetti.

Pilli, yoğun bakımdaki hastaların durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Bakan Pilli, üç otelde kalan ve iki uçakla İngiltere’den gelen kişilere gerekli tetkiklerin yapıldığını,bugünkü 3 pozitif vakanın River Side hotelde kalanlar arasından olduğunu, temaslı takip ekiplerinin çalışmalarına başladığını kaydetti.

Pilli, oteldekilerin karantina süresinin yarından sonra bir gün daha uzatılacağını, Salı günü son kararın verileceğini söyledi.

Bakan Pilli, hastaların bölgelere göre dağılımını ise şöyle açıkladı:

Lefkoşa: 3

Gönyeli: 3

Gazimağusa: 3

Beyarmudu: 3

Girne: 2

Lapta: 9

Alsancak 4

İskele - Karpaz: 22

Yurtdışından gelenler: 3