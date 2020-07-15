Bakan Pilli: "Toplam 1043 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini söyledi
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1043 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir vakanın tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı.
15 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1043
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: 1
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 50.333
Toplam Vaka Sayısı: 117
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 105
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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