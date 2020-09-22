Bakan Pilli: "Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.

22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2

Yerel Vaka Sayısı: 3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 158.838

Toplam Vaka Sayısı: 711

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 468

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2