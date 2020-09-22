Bakan Pilli: "Toplam 1447 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı"
2 yurtdışı, 2 temaslı 3 yerel vaka!
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1447 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu söyledi.
22 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1447
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 7
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 2
Yerel Vaka Sayısı: 3
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 158.838
Toplam Vaka Sayısı: 711
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 468
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 239
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 210
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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