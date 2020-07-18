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Bakan Pilli: "Toplam 1582 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 1582 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

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Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.  

18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582

Bugün saptanan Pozitif Vaka: 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok

Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 54.566

Toplam Vaka Sayısı: 118

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 106

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 8

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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