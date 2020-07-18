Bakan Pilli: "Toplam 1582 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1582 olduğunu, 1 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.
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Bakan Pilli, pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize gelen TC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Karantina Servisinde tedavisine başlandığını açıkladı.
18 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1582
Bugün saptanan Pozitif Vaka: 1
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 54.566
Toplam Vaka Sayısı: 118
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 106
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 8
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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