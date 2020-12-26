Bakan Pilli: Toplam 2010 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2010 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

26 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2010

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 319.141

Toplam Vaka Sayısı: 1472

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1275

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 191

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 158

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: