Bakan Pilli: "Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Pilli: “Son 24 saatte toplam 238 test yapıldı. Pozitif bir vakaya rastlanmadı”
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Bakan Pilli: "Toplam 238 test yapıldı, pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 238 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
3 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 238
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 32.466
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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