Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 46 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157 olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8

Yerel Vaka Sayısı: 35

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115

Toplam Vaka Sayısı: 2371

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14