Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 46 pozitif vakaya rastlandı"
Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 46 pozitif vakaya rastlandı"

Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 46 pozitif vakaya rastlandı"

35'i yerel 46 pozitif vaka tespit edildi.

A+A-

Bakan Pilli: "Toplam 3157 test yapıldı, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandı, 18 kişi taburcu edildi" 

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3157  olduğunu, 35'i yerel 46 pozitif vakaya rastlandığını , 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 35 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 21  kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa, 2 kişinin İskele Bölgesi'nden olduğunu belirtti.  

1 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3157    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 46 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 35    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı:18   

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 407.115 

Toplam Vaka Sayısı: 2371 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1897 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 460  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 113      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 333 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.