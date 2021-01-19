Bakan Pilli:18’i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:18’i yerel 23 pozitif vakaya rastlandı
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2662 olduğunu, 18’i yerel 23 pozitif vakaya rastlandığını ,21 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 18 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Bakan Pilli, vakalardan 3 kişinin Lefkoşa, 20 kişinin Girne Bölgesi’nden olduğunu belirtti. 19 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2662
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 23
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 18
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 21
Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 371.972
Toplam Vaka Sayısı: 1944
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1693
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 240
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 181
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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