Bakan Pilli:Kendimi devlet hekimlerine emanet ettim

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye bu sabah anjiyo yapıldı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlık açıklamasında:

‘Sağlık Bakanı Doktor Ali Pilli’ye bu sabah British Kolan Hastanesi’nde anjiyo yapılmış olup durumu iyidir.

Anjoyoda kalp damarları temiz çıkmıştır. Bakan Ali Pilli dün hipertansiyon ve göğüs ağrısı şikayetleri ile Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimi uzman doktor Hasan Feray’ı aramış ve kendini iyi hissetmediğini, tansiyonun yüksek olduğunu ve göğsünün ağrıdığını bildirmiştir. Dr Feray herhangi bir anjiyo girişimi olabileceğini düşünerek Bakan Pilli’yi Kolan Hastanesi’ne çağırmıştır. Bilindiği üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yaşanan yangın sonrasında anjiyo laboratuvarları ve Kalp Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitesi devre dışı kalmış ve devlet hekimleri bu alandaki tüm girişimlerini şu anda British Kolan Hastanesi’nde yapmaktadır.’dendi.

Pilli’nin bugün gerçekleşen anjiyo operasyonuna devlet kardiyoloji hekimleri uzman doktor Hasan Feray, Doçent Doktor Osman Beton, Uzman Dr Eser Varış, uzman doktor Gülgün Vaiz, KVC ekibinden uzman dr Hasan Birtan ve Kolan Hastanesi kardiyoloji hekimi uzman doktor Sait Kenan eşlik etti.

Dr Ali Pilli devlet hekimlerine sonsuz güveni ile kendisini onların eline emanet ettiğini ve bundan sonra da hiç şüphe duymadan kendini yine devlet hekimlerinin eline teslim edebileceğini söyledi.

Pilli bu süreçte özveriyle çalışan, operasyona giren tüm hekimlere, sağlık çalışanlarına ve kendisine geçmiş olsun mesajı atan herkese teşekkür ederek en kısa zamanda görevinin başında olacağını söyledi.