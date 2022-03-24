Bakan Pilli:Sağlıkta daha iyi hizmet için birlikte hareket edeceğiz

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Gürkut, Tabipler Birliği’nin geniş kadrosuyla sorunlara karşı öneriler ve çözüm yolları bulmaya hazır olduklarını, birlikte daha iyi bir sağlık sistemi için çalışacaklarını ifade ederek, başta sağlık çalışanları, hekimlerin sorunları ve yasalar olmak üzere Bakan Pilli ’ye birliğin öneri ve beklentilerini içeren bir dosyayı takdim etti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, ülkemizde verilen sağlık hizmetinin daha verimli hale gelmesi için yeni düzenlemeler yapılacağını, önümüzdeki süreçte sağlıkla ilgili bekleyen yasalar konusunda ve daha iyi bir sağlık sisteminin oluşturulmasında Tabipler Birliği ve ilgili sivil toplum örgütleriyle ortak hareket edeceklerini belirtti.

Sağlık çalışılanlarının her zaman yanında olduklarını belirten Bakan Pilli, süratle sağlıkla ilgili yasaların geçmesi için adım atacaklarını, bu konuda istişare içerisinde olmaya hazır olduklarını kaydetti.