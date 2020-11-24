Bakan Pilli:Toplam 1503 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 4 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1503 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.

23 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1503

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

Ülke dışından gelen vakalar – 2

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –

Yerel vakalar –

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 4

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-

Yapılan Toplam Test Sayısı- 255.574

Toplam Vaka Sayısı- 1053

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 996

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 52

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 10

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 42

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-