Lefkoşa26 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Bakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı
Bakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

Bakan Pilli:Toplam 1576 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

A+A-

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1576 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını , 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve gözetim altında bulunduklarını, 1 kişinin ise yerel vaka olduğunu söyledi.

1 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1576

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

Ülke dışından gelen vakalar -1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -2

Yerel vakalar –  1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-22

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 170.621

Toplam Vaka Sayısı- 761

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 669

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 88

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 19

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 69

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.