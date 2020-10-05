Bakan Pilli:Toplam 2069 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2069 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını , 7 kişinin taburcu edildiğini, bir hastanın yoğun bakımda tedavi gördüğünü açıkladı. Bakan Pilli, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve gözetim altında bulunduğunu, diğer vakanın ise yerel vaka olduğunu belirtti.

5 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2069

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3

Ülke dışından gelen vakalar – 1

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -1

Yerel vakalar – 1

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-7

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 176.548

Toplam Vaka Sayısı- 775

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 728

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 43

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 11

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 31

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 1