BAKANDAN HALA SULTAN KOLEJİ’NE ZİYARET

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, dün sabah Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu, öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, ilk olarak öğrenci ve öğretmenlere hitaben bir konuşma gerçekleştiren Özyiğit, bazı sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, görüş ve düşüncelerini dinledi, ardından da Okul Müdürü Ali Yaman ve yöneticiler ile görüşerek okul hakkında bilgi aldı.

Ziyarette ayrıca, okul müdürü ve idarecileri ile birlikte okulda incelemelerde bulunuldu. Bakan Özyiğit ziyareti sırasında ayrıca “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” dolayısıyla okuldaki kadın öğretmeler ile emekçilere üzerinde 'Bilgi ve sevgi ile yetiştirdiğiniz tüm fidanlarımızın bu topraklarda kök salıp yön vermesi dileğiyle' yazılı not ile ucunda çam tohumu bulunan kalem takdim etti.

Bakan Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin uzun bir süredir kendi haline bırakıldığını, okuldaki bazı gelişmelerin görmezden gelindiğini, bu durumun da idari kadro, eğitimciler ile öğrencileri çeşitli sorunlarla karşı karşıya bıraktığını gözlemlediklerini belirterek, 'Buradaki sorunları tespit ederek sonlandırmak ve en kısa zamanda burayı herkesin huzurlu bir şekilde eğitim faaliyetlerini sürdüreceği bir eğitim yuvası haline getirmek için aranızdayım' dedi.

“LAİK, BİLİMSEL EĞİTİM”

Tüm ülkede olduğu gibi, Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde de demokratik, laik, bilimsel eğitim ve öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için elbirliği ile çalışmalarını daha da yoğunlaştıracaklarını belirten Özyiğit, okulda yaşanan sıkıntıların aşılması ve öğrencilerin mutlu, huzurlu ve kaliteli bir ortamda eğitim görmesi adına ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı ve “ Bu toprakların yarınları bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.