Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor. Başbakan Ersan Saner Başkanlığı’ndaki Bakanlar Kurulu toplantısının saat 11.0’de başlaması bekleniyor.

Başbakan Saner dün BRT’de yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağının Pazartesi sabahı sona ereceğini, kendisinin Sağlık Bakanı ve Maliye Bakanı ile görüşeceğini ve bugün bu konuda bir açıklama yapmayı düşündüklerini söylemişti.

BRTK